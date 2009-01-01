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  • Einkaufen im Waldviertel

    Das Waldviertel: eine einzigartige Region im nordwestlichen Teil von Niederösterreich. Geprägt durch lange Winter, kreative Unternehmer und den berühmten Waldviertler Granit. Ein Ort wo traditionelle Herstellungsverfahren im Vordergrund stehen. Ob Waldviertler Graumohn, Erdäpfel, Karpfen, Kräuter, Käse, Brot oder Kamptaler Weine, Biere oder Edelbrände. Greifen Sie zu und erleben Sie das Waldviertel mit allen Sinnen!

Waldviertel

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  1. Kochbuch - "Die Mohnwirtin kocht" - Rezepte für Gerichte mit Mohn von Mohn Amour
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    Kochbuch - "Die Mohnwirtin kocht" - Rezepte für Gerichte mit Mohn von Mohn Amour
    Mohn Amour
    € 14,19
    Inkl. MwSt., zzgl. Versand
    € 14,19 / 1 Stk
    Kommt bald wieder
  2. Mohnpräsente Genuss-Duette, gefüllte Mohnschokolade & Fruchtaufstrich mit Marille und Mohn von Mohn Amour
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    Mohnpräsente Genuss-Duette, gefüllte Mohnschokolade & Fruchtaufstrich mit Marille und Mohn von Mohn Amour
    Mohn Amour
    € 14,99
    Inkl. MwSt., zzgl. Versand
    € 14,99 / 1 Stk
  3. Mohnpräsente Genuss-Duette, gefüllte Mohnschokolade & BIO Cremehonig mit Mohn von Mohn Amour
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    Mohnpräsente Genuss-Duette, gefüllte Mohnschokolade & BIO Cremehonig mit Mohn von Mohn Amour
    Mohn Amour
    € 15,99
    Inkl. MwSt., zzgl. Versand
    € 15,99 / 1 Stk
  4. Mohnpräsente Genuss-Duette, gefüllte Mohnschokolade & Mohnpesto von Mohn Amour
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    Mohnpräsente Genuss-Duette, gefüllte Mohnschokolade & Mohnpesto von Mohn Amour
    Mohn Amour
    € 15,99
    Inkl. MwSt., zzgl. Versand
    € 15,99 / 1 Stk
  5. Mohnpräsente Pflege-Duette, gefüllte Mohnschokolade & Mohnöl- Hautcreme 100 ml von Mohn Amour
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    Mohnpräsente Pflege-Duette, gefüllte Mohnschokolade & Mohnöl- Hautcreme 100 ml von Mohn Amour
    Mohn Amour
    € 21,99
    Inkl. MwSt., zzgl. Versand
    € 21,99 / 1 Stk
  6. Große MohnGenuss-Box von Mohn Amour
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    Große MohnGenuss-Box von Mohn Amour
    Mohn Amour
    € 34,99
    Inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
    € 34,99 / 1 Stk
  7. MohnGenuss Premium-Box von Mohn Amour
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    MohnGenuss Premium-Box von Mohn Amour
    Mohn Amour
    € 49,99
    Inkl. MwSt., zzgl. Versand
    € 49,99 / 1 Stk
  8. Mohnwirtin Kochbuch- & Genussbox von Mohn Amour
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    Mohnwirtin Kochbuch- & Genussbox von Mohn Amour
    Mohn Amour
    € 44,99
    Inkl. MwSt., zzgl. Versand
    € 44,99 / 1 Stk
  9. MohnMühlen-Genussbox von Mohn Amour
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    MohnMühlen-Genussbox von Mohn Amour
    Mohn Amour
    € 79,99
    Inkl. MwSt., zzgl. Versand
    € 79,99 / 1 Stk
  10. Exklusive Mohnpflege Box von Mohn Amour
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    Exklusive Mohnpflege Box von Mohn Amour
    Mohn Amour
    € 59,99
    Inkl. MwSt., zzgl. Versand
    € 59,99 / 1 Stk
  11. feigen-chutney-180g-von-die-kasemacher
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    Feigen Chutney 180g von Die Käsemacher
    Die Käsemacher
    € 6,49
    Inkl. MwSt., zzgl. Versand
    € 36,06 / 1 kg
  12. Bio Mohnschokolade mit Beeren 100g - Handgemachte Mohn-Vollmilchschokolade mit Beeren von Mohn Amour
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    Bio Mohnschokolade mit Beeren 100g - Handgemachte Mohn-Vollmilchschokolade mit Beeren von Mohn Amour
    Mohn Amour
    € 8,29
    Inkl. MwSt., zzgl. Versand
    € 82,90 / 1 kg
  13. Peppersweet Chutney 180g von Die Käsemacher
    • Beliebt
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    Peppersweet Chutney 180g von Die Käsemacher
    Die Käsemacher
    € 5,89
    Inkl. MwSt., zzgl. Versand
    € 32,72 / 1 kg
  14. Bio Edelbitterschokolade mit Weißmohn 100g - Handgeschöpft und mit Weißmohn verfeinert von Mohn Amour
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    Bio Edelbitterschokolade mit Weißmohn 100g - Handgeschöpft und mit Weißmohn verfeinert von Mohn Amour
    Mohn Amour
    € 8,29
    Inkl. MwSt., zzgl. Versand
    € 82,90 / 1 kg
  15. Bio Weiße Mohnschokolade mit Beeren 100g - Handgemachte Weiße Mohnschokolade mit Beeren von Mohn Amour
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    Bio Weiße Mohnschokolade mit Beeren 100g - Handgemachte Weiße Mohnschokolade mit Beeren von Mohn Amour
    Mohn Amour
    € 8,29
    Inkl. MwSt., zzgl. Versand
    € 82,90 / 1 kg
  16. Gesichtscreme für Frauen 50ml - Reichhaltige Tag- und Nachtcreme - wirkt harmonisierend und feuchtigkeitsspendend von Mohn Amour
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    Gesichtscreme für Frauen 50ml - Reichhaltige Tag- und Nachtcreme - wirkt harmonisierend und feuchtigkeitsspendend von Mohn Amour
    Mohn Amour
    € 18,59
    Inkl. MwSt., zzgl. Versand
    € 371,80 / 1 l
  17. Gesichtscreme für Männer 50ml - Reichhaltige Tag- und Nachtcreme - wirkt harmonisierend und feuchtigkeitsspendend von Mohn Amour
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    Gesichtscreme für Männer 50ml - Reichhaltige Tag- und Nachtcreme - wirkt harmonisierend und feuchtigkeitsspendend von Mohn Amour
    Mohn Amour
    € 18,59
    Inkl. MwSt., zzgl. Versand
    € 371,80 / 1 l
  18. Bio Dinkelmuscheln ohne Ei 300g
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    Bio Dinkelnudeln Bauernhof Traktor Form - ohne Ei 350g vom Biohof Brenner
    Brenners Bestes
    € 4,95
    Inkl. MwSt., zzgl. Versand
    € 14,14 / 1 kg
  19. Bio Dinkelmuscheln ohne Ei 300g
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    Bio Dinkelnudeln Für Dich Herz Form - ohne Ei 350g vom Biohof Brenner
    Brenners Bestes
    € 4,95
    Inkl. MwSt., zzgl. Versand
    € 14,14 / 1 kg
  20. Waldviertler Graumohn gU ungemahlen 250g - Ungemahlen und bereit zum verkochen - Hergestellt aus eigener Landwirtschaft von Mohn Amour
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    Waldviertler Graumohn gU 250 g – ungemahlen, ideal zum Verkochen – Mohn Amour
    Mohn Amour
    € 3,99
    Inkl. MwSt., zzgl. Versand
    € 15,96 / 1 kg
  21. Waldviertler Weißmohn ungemahlen 250g - Ungemahlen und bereit zum verkochen - Hergestellt aus eigener Landwirtschaft von Mohn Amour
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    Waldviertler Weißmohn 250 g – ungemahlen, ideal zum Verkochen – Mohn Amour
    Mohn Amour
    € 5,19
    Inkl. MwSt., zzgl. Versand
    € 20,76 / 1 kg
  22. Fruchtaufstrich mit Mohn - Marille und Rum 190g - Feine Marillen Marmelade mit gemahlenem Graumohn und Rum von Mohn Amour
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    Fruchtaufstrich mit Mohn - Marille und Rum 190g - Feine Marillen Marmelade mit gemahlenem Graumohn und Rum von Mohn Amour
    Mohn Amour
    € 8,99
    Inkl. MwSt., zzgl. Versand
    € 47,32 / 1 kg
  23. Bio Dinkelmuscheln ohne Ei 300g
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    Bio Dinkelmuscheln ohne Ei 350g vom Biohof Brenner
    Brenners Bestes
    € 4,85
    Inkl. MwSt., zzgl. Versand
    € 13,86 / 1 kg
  24. Whisky Selection Made in Austria - Whisky-Minibox 5 x 50ml von der Whiskyerlebniswelt Haider
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    Whisky Selection Made in Austria - Whisky-Minibox 5 x 50ml von der Whiskyerlebniswelt Haider - Geschenkidee für Whisky Liebhaber
    Whiskyerlebniswelt J. Haider
    € 44,99
    Inkl. MwSt., zzgl. Versand
    € 179,96 / 1 l
  25. Whisky Selection Made in Austria - Whisky-Probierbox 3 x 100ml von der Whiskyerlebniswelt Haider
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    Geschenkidee für Whisky LiebhaberWhisky Selection Made in Austria - Whisky-Probierbox 3 x 100ml von der Whiskyerlebniswelt Haider
    Whiskyerlebniswelt J. Haider
    € 49,99
    Inkl. MwSt., zzgl. Versand
    € 166,63 / 1 l
  26. Mohn-Marillenpunsch 30 Prozent 250ml - Aus dem Waldviertel vom Mohn Amour mit liebe hergestellt - zum Genießen
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    Mohn-Marillenpunsch 30 Prozent 250ml - Aus dem Waldviertel vom Mohn Amour mit liebe hergestellt - zum Genießen
    Mohn Amour
    € 18,59
    Inkl. MwSt., zzgl. Versand
    € 74,36 / 1 l
  27. Bio Dinkelspaghettinester ohne Ei 300g
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    Bio Dinkelspaghettinester ohne Ei 450g vom Biohof Brenner
    Brenners Bestes
    € 6,28
    Inkl. MwSt., zzgl. Versand
    € 13,96 / 1 kg
  28. Duschbad mit Mohnöl für Männer 200ml - 2 in 1 Duschbad und Shampoo für Männer mit wertvollem Mohnöl - Für die tägliche Körperpflege des Mannes
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    Duschbad & Shampoo 2-in-1 mit Mohnöl 200 ml – pflegend & erfrischend für Männer – Mohn Amour
    Mohn Amour
    € 10,49
    Inkl. MwSt., zzgl. Versand
    € 52,45 / 1 l
  29. Mohnöl Peelingseife 100g - Gibt der Haut einen angenehmen Peeling Effekt durch den Mohn - sanfte Pflege von Mohn Amour
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    Mohnöl Peelingseife 100 g – sanftes Peeling & pflegend – Mohn Amour
    Mohn Amour
    € 5,79
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    € 57,90 / 1 kg
  30. Bio Einkorn 1kg
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    Bio Einkornspiralen 350g vom Biohof Brenner
    Brenners Bestes
    € 5,39
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    € 15,40 / 1 kg
  31. Original Rye Whisky J.H. 700ml inkl. Gutschein
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    Blended Malt Whisky J.H. 700ml von der Whiskyerlebniswelt Haider
    Whiskyerlebniswelt J. Haider
    € 76,99
    Inkl. MwSt., zzgl. Versand
    € 109,99 / 1 l
  32. Original Rye Whisky J.H. 700ml inkl. Gutschein
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    Blended Malt Whisky J.H. 500ml von der Whiskyerlebniswelt Haider
    Whiskyerlebniswelt J. Haider
    € 63,99
    Inkl. MwSt., zzgl. Versand
    € 127,98 / 1 l
  33. Bio Einkorn 1kg
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    Bio Dinkelfleckerl 350g vom Biohof Brenner
    Brenners Bestes
    € 4,85
    Inkl. MwSt., zzgl. Versand
    € 13,86 / 1 kg
  34. Mohn- Eierlikör 350ml - Von Hand aufgeschlagene Eier aus NÖ und Waldviertler Graumohn werden zu einem ganz besonderen Likör komponiert
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    Mohn- Eierlikör 350ml - Von Hand aufgeschlagene Eier aus NÖ und Waldviertler Graumohn werden zu einem ganz besonderen Likör komponiert
    Mohn Amour
    € 30,99
    Inkl. MwSt., zzgl. Versand
    € 88,54 / 1 l
  35. Weißmohnöl- Pesto 190ml - Weißmohn hat einen fein- nussigen Geschmack und eignet sich hervorragend für Schafkäse Nudeln Salatgerichte sowie Käse
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    Weißmohnöl- Pesto 190ml - Weißmohn hat einen fein- nussigen Geschmack und eignet sich hervorragend für Schafkäse Nudeln Salatgerichte sowie Käse
    Mohn Amour
    € 8,09
    Inkl. 10% MwSt., zzgl. Versand
    € 42,58 / 1 l
  36. Mohn Grammelschmalz 190ml
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    Mohn Grammelschmalz 190ml
    Mohn Amour
    € 8,99
    Inkl. MwSt., zzgl. Versand
    € 47,32 / 1 l
  37. Mohnschokolade mit Dörrzwetschken und Walnuss 100g von Mohn Amour
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    Bio Mohnschokolade mit Dörrzwetschken und Walnuss 100g von Mohn Amour
    Mohn Amour
    € 8,29
    Inkl. MwSt., zzgl. Versand
    € 82,90 / 1 kg
  38. Kochbuch - So gut ist Mohn von Monika Kipfelsberger und Rosemarie Neuwiesinger - Rezepte für Gerichte mit Mohn von Mohn Amour
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    Kochbuch - So gut ist Mohn von Monika Kipfelsberger und Rosemarie Neuwiesinger - Rezepte für Gerichte mit Mohn von Mohn Amour
    Mohn Amour
    € 14,19
    Inkl. MwSt., zzgl. Versand
    € 14,19 / 1 Stk
  39. Mohnmühle - Damit lässt sich wie zu Großmutters Zeiten Mohn mahlen - Gebrauchsanweisung liegt bei von Mohn Amour
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    Mohnmühle - Damit lässt sich wie zu Großmutters Zeiten Mohn mahlen - Gebrauchsanweisung liegt bei von Mohn Amour
    Mohn Amour
    € 69,99
    Inkl. MwSt., zzgl. Versand
    € 69,99 / 1 Stk
  40. Badesalz mit Mohnöl 250g - Ins warme Badewasser einstreuen - wohlfühlen - entspannen und genießen von Mohn Amour
    • Beliebt
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    Badesalz mit Mohnöl 250g - Ins warme Badewasser einstreuen - wohlfühlen - entspannen und genießen von Mohn Amour
    Mohn Amour
    € 8,99
    Inkl. MwSt., zzgl. Versand
    € 35,96 / 1 kg
  41. Bio Einkorn 1kg
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    Champagnerroggen natur 5kg - Getreide aus dem Waldviertel - hoher Gehalt an Protein - ideal zum Backen - Großgebinde für den Vorrat vom Biohof Brenner
    Brenners Bestes
    € 25,99
    Inkl. MwSt., zzgl. Versand
    € 5,20 / 1 kg
  42. Original Rye Whisky J.H. 700ml inkl. Gutschein
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    Gin 500ml von der Whiskyerlebniswelt Haider
    Whiskyerlebniswelt J. Haider
    € 45,99
    Inkl. MwSt., zzgl. Versand
    € 91,98 / 1 l
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